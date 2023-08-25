Мир 25 августа 2023, 08:23 Трамп оказался первым президентом США, которого сфотографировали при аресте Трамп стал первым в истории президентом США, чье фото сделали при аресте Fulton County Sheriff/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп стал первым за историю Соединенных Штатов президентом, чье фото сделали во время ареста. Фотографию сначала опубликовал офис шерифа округа Фултон, сообщило РИА «Новости».

До этого Трамп три раз «сдавался властям» в здании суда, поэтому его магшот, то есть тюремный снимок, не делали. Экс-главу Белого дома взяли под стражу 24 августа в тюрьме штата Джорджия. Там рассматривается четвертое уголовное дело в его отношении о попытках вмешательства в американские выборы 2020 года.

Реклама

Арест политика продлился всего полчаса, после чего он вышел под залог в размере 200 тысяч долларов. Об этом его адвокаты заранее договорились с властями.

Фото: скриншот поста Дональда Трампа с его страницы в соцсети X

Экс-президент все обвинения в свой адрес отверг. По его словам, он не сделал ничего плохого. Республиканец назвал расследования против него пародией на правосудие.

Трамп после освобождения впервые за несколько лет сделал пост на платформе X (бывший Twitter). В своем профиле он разместил магшот и добавил фразы «никогда не сдавайся», «вмешательство в выборы».