Мир 25 августа 2023, 03:29 Трампа официально взяли под арест в штате Джорджия Правительство США

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Бывшего американского лидера Дональда Трампа официально взяли под арест. Это произошло в рамках дела о попытках рэкетирскими способами переиграть в сторону своих интересов выборы в штате Джорджия. Трансляцию с места вел телеканал CNN.

Личные данные — возраст, имя, описание внешности, адрес и инкриминируемые статьи — появились на интернет-портале тюрьмы округа Фултон. Ранее экс-лидер Штатов приехал туда, чтобы сдаться властям.

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По версии следствия, после президентских выборов в 2020 году Трамп приказал должностным лицам в штате Джорджия найти ему голоса, которых не хватало для победы. Сам бывший президент отрицает вину. По его словам, выборы прошли с нарушениями.

За день до этого в своих социальных сетях политик написал, что борется за честное голосование и с гордостью готов пойти под арест. В итоге Трампа действительно поместили под стражу. Процедура представляет собой обыск, фотографирование и снятие отпечатков. По договоренности сторон, экс-главу США должны вскоре освободить под залог в 200 тысяч долларов.