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The Americam Conservative: Зеленский приблизил мир к ядерной войне

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Президент Украины Владимир Зеленский, рассказав о подаче заявки на вступление в НАТО по ускоренной программе, приближает мир к ядерной войне. Такое мнение в колонке для издания The Americam Conservative выразил журналист Брэдли Девлин.

«Если НАТО и Запад пойдут ему навстречу, то зима вместо холодной будет ядерной», — подчеркнул он.

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Во время противостояния с Россией, отметил Девлин, Зеленский часто обращался к США и НАТО с бредовыми просьбами.

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«Он объявлял о необходимости бойкотировать российские энергоресурсы, просил дать ВСУ доступ к аэродромам НАТО и предоставить Украине истребители альянса», — напомнил журналист.

По мнению Девлина, Зеленский просто ведет себя как шоумен, который мечтает вернуться к профессии комика.

«Страны НАТО защищают друг друга, это правда. Но непонятно, чем таким в последнее время Украина защищала США», — заключил колумнист.

Ранее Зеленский объявил, что Украина подала заявку на вступление в состав НАТО по ускоренной программе.

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