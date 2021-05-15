Азербайджанские военные погибли при стрельбе на границе с Ираном

На границе Азербайджана с Ираном произошла стрельба. Погибли двое азербайджанских военных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на госпогранслужбу Азербайджана.

«15 мая, около 16:00 (15:00 по Москве), трое неизвестных нарушили государственную границу вблизи села Гендере Ярдымлинского района. Нарушители не подчинились приказу „остановись“ пограничников, открыли огонь по пограничникам, бросили свой груз и попытались скрыться с места происшествия», — приводит агентство текст сообщения военных.

В госпогранслужбе уточнили, что погибли старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглу и младший сержант Алимов Фарид Эльчин оглу. Врачи не смогли их спасти. На месте гибели азербайджанских военных нашли 10 килограммов наркотиков.

«Территория была закрыта, и для контроля с воздуха была применена пограничная авиация. В результате оперативно-войсковых мероприятий один из нарушителей был задержан, поиски остальных продолжаются», — добавили пограничники. Личность задержанного сейчас выясняют. Известно, что он гражданин Ирана. Азербайджан уже сообщил о случившемся иранской стороне. На место ЧП выехала группа офицеров во главе с командующим пограничными войсками Аразом Мамедовым.