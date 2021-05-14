США потребовали отвести войска Азербайджана от границы с Арменией

Вашингтон ожидает, что Баку немедленно отведет все войска от границы с Арменией. С таким заявлением выступила представитель Госдепартамента Джалина Портер. Штаты, по ее словам, внимательно отслеживают ситуацию в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном.

«Перемещения войск на спорных территориях являются безответственным и неоправданно провокационным шагом», — сказала Портер во время телефонного брифинга. Ее слова приводит РИА «Новости».

Как заявлял исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, накануне стороны договорились о том, что военные Азербайджана покинут территорию Сюникской области. По его словам, Баку выполнил соглашение лишь частично. После этого Пашинян написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи.

Минобороны Армении ранее сообщало, что 12 мая Вооруженные силы Азербайджана попытались провести работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. Подробностей о процессе ведомство не привело.

Этот инцидент Ереван счел спланированной провокацией. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности. Азербайджанские войска, как заявили в ведомстве, перешли государственную границу.

Официальное обращение по ситуации в Сюникской области Армения направила в ОДКБ. Его срок рассмотрения — три дня.

Отношения между Баку и Ереваном накалились осенью 2020 года. Много лет они не могут поделить спорную территорию — Нагорный Карабах. Военные действия в регионе возобновились в конце сентября прошлого года. С обеих сторон есть погибшие и пострадавшие.

Перемирие удалось заключить в начале ноября, когда было подписано трехстороннее соглашение при участии России. Она отправила в Нагорный Карабах своих миротворцев. Азербайджан в итоге получил Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский районы.