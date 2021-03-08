Иран начал обогащение урана на центрифугах нового поколения

В Иране начали обогащать уран на третьем каскаде из 174 центрифуг нового поколения. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Речь идет о газовых центрифугах IR-2M. Как и на других подобных устройствах, на них происходит разделение природных изотопов урана и выделение радиоактивного изотопа U (235), необходимого для ядерной энергетики и атомного оружия. Перед обогащением природный уран переводят в газообразную фазу — в центрифуги он поступает уже в виде гексафторида урана.

Центрифуги располагают в ряды — каскады. По данным МАГАТЭ, обогащение на центрифугах IR-2M происходит на подземном ядерном объекте близ города Натанз.

Там уже смонтировали четвертый каскад центрифуг IR-2M, но сырье в него пока не загрузили. Также продолжается установка пятого каскада центрифуг, сказано в отчете МАГАТЭ. Отмечается, что эти данные агентство по атомной энергии получило 7 марта.

В 2018 году США вышли из ядерной сделки с Ираном, объявив о дополнительных санкциях против исламской республики. Спустя год Иран заявил о поэтапном возвращении к собственной ядерной программе.