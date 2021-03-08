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    08 марта 2021, 22:43

    Иран начал обогащение урана на центрифугах нового поколения

    Кирилл Фролов

    В Иране начали обогащать уран на третьем каскаде из 174 центрифуг нового поколения. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Иран начал обогащение урана на центрифугах нового поколения

    Речь идет о газовых центрифугах IR-2M. Как и на других подобных устройствах, на них происходит разделение природных изотопов урана и выделение радиоактивного изотопа U (235), необходимого для ядерной энергетики и атомного оружия. Перед обогащением природный уран переводят в газообразную фазу — в центрифуги он поступает уже в виде гексафторида урана.

    Центрифуги располагают в ряды — каскады. По данным МАГАТЭ, обогащение на центрифугах IR-2M происходит на подземном ядерном объекте близ города Натанз.

    Там уже смонтировали четвертый каскад центрифуг IR-2M, но сырье в него пока не загрузили. Также продолжается установка пятого каскада центрифуг, сказано в отчете МАГАТЭ. Отмечается, что эти данные агентство по атомной энергии получило 7 марта.

    В 2018 году США вышли из ядерной сделки с Ираном, объявив о дополнительных санкциях против исламской республики. Спустя год Иран заявил о поэтапном возвращении к собственной ядерной программе.