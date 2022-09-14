Азербайджан заявил об обстрелах позиций своей армии со стороны Армении | 360°

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Азербайджан заявил об обстрелах позиций своей армии со стороны Армении

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14 сентября 2022, 09:55

Азербайджан заявил об обстрелах позиций своей армии со стороны Армении

Минобороны Азербайджана: Армения обстреляла позиции вооруженных сил в двух районах

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Вооруженные силы Армении ночью и утром 14 сентября обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачинском и Кельбаджарском районах, заявили в Минобороны Азербайджана. По данным ведомства, армянские военные использовали разнокалиберные минометы и артиллерийские установки.

В Минобороны Азербайджана указали на то, что Армения нарушила договоренность о прекращении огня. Данных о последствиях обстрелов в ведомстве не привели, сообщил ТАСС.

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В Армении сегодня утром также сообщили об обстрелах со стороны азербайджанских военных. В оборонном ведомстве республики указали на то, что ВС Азербайджана использовали беспилотник в направлении города Джармук, также были зафиксированы наступательные действия в сторону села Верин Шоржа.

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Накануне страны — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили эскалацию на границе Армении и Азербайджана. По итогам заседания они решили направить на место миссию во главе с генсекретарем организации Станиславом Засем.

Конфликт Азербайджана и Армении

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