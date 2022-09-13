Ситуацию на границе Армении и Азербайджана оценит миссия ОДКБ | 360°

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Ситуацию на границе Армении и Азербайджана оценит миссия ОДКБ

Страны ОДКБ договорились об отправке в Армению специальной миссии для оценки ситуации

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Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по итогам внеочередного заседания, посвященного ситуации на границе Армении и Азербайджана, приняли решение направить на место миссию во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем. Об этом сообщило БелТА со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

Сессия прошла в режиме видеоконференции по инициативе Армении.

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«Достигнута договоренность о направлении в Республику Армения миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем», — подчеркнул Зайнетдинов.

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Участие в ней примут начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители входящих в ОДКБ государств для оценки сложившейся обстановки.

По итогам миссия подготовит доклад, на основе которого примут решения для снижения напряженности на границе.

За ситуацией в регионе начнет следить рабочая группа, в которую войдут сотрудники секретариата ОДКБ и военнослужащие Объединенного штаба организации.

Новый виток конфронтации на границе Армении и Азербайджана произошел в ночь на вторник, 13 сентября. Стороны обвинили друг друга обстрелах и срыве трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армия Азербайджана перешла границу и открыла огонь по населенным пунктам. В ответ Минобороны соседней республики подчеркнуло, что это стало ответом на провокации вдоль границ.

Конфликт Азербайджана и Армении

ОДКБ

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