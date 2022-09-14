Армения обвинила Азербайджан в возобновлении обстрелов на границе | 360°

Мир 14 сентября 2022, 08:50 Поделиться Telegram

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Viber Армения обвинила Азербайджан в возобновлении обстрелов на границе Минобороны Армении: ВС Азербайджана снова открыли огонь на границе Минобороны Армении

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Военнослужащие Азербайджана снова начали стрельбу в направлении армянских населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.

По данным ведомства, минувшей ночью ситуация на границе оставалась напряженной, а стрельба возобновилась около 07:00 по московскому времени, сообщил ТАСС.

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«В частности, противник применил БПЛА в направлении Джермука», — отметили в Минобороны Армении.

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Кроме того, по информации министерства, ВС Азербайджана начали наступательные действия в направлениях Джермука и села Верин Шоржа, применяя артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Накануне постпред Армении в ООН Мгер Маргарян призвал Совет безопасности организации провести экстренное заседание в связи с ситуацией на границе.

В Минобороны Азербайджана ранее заявили, что стрельба стала ответными мерами на провокации военных Армении.

Обстановку на границе обсудили вчера страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По итогам внеочередного заседания они приняли решение направить на место миссию во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем.

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