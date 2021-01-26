Представители РФ, Армении и Азербайджана обсудят открытие железной дороги

На встрече будут присутствовать Алексей Оверчук и его коллеги из Армении и Азербайджана — Мгер Григорян и Шахин Мустафаев. Отмечается, что новые пути должны связать три страны. Согласно проекту, дорога пройдет через российский Дербент, через Баку, Горадиз, Зангелан, Нахичевань в Азербайджане, и через армянские Ереван и Мегри, пишет «Общественная служба новостей».

Уточняется, что в рамках обсуждений будет поднят вопрос финансирования проекта.

«Полагаю, что здесь должны участвовать как заинтересованные компании, планирующие пользоваться данным узлом, так и правительства стран, возможно, что деньги будут привлекаться из различных фондов», — подчеркнул главный аналитик АЛОР Алексей Антонов.

Помимо прочего, он напомнил о возможности реализации проекта благодаря финансированию в рамках государственно-частного партнерства.