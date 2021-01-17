Около 50 тысяч беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе

«Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 210 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 49 264 беженца», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 23 наблюдательных постах. Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Несколько дней назад в Нагорном Карабахе началась вакцинация миротворцев от коронавируса. Первый компонент вакцины «Спутник V» российским военным введут по 31 января включительно. На место доставили около двух тысяч доз вакцин. Сначала прививать будут представителей командования миротворческого контингента из РФ и военнослужащих медицинских подразделений.