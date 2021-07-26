Азербайджан обвинил Армению в обстреле его позиций

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле их позиций на территории Кельбаджарского района. Азербайджанские военные предпринимают ответные меры.

«Подразделения вооруженных сил Армении в очередной раз совершили провокацию на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы», — сообщили на сайте ведомства.

Обстрел, по сообщению министерства, происходил 26 июля с 03:00. Подразделения вооруженных сил Армении стреляли из стрелкового оружия и гранатометов с боевых позиций, расположенных на территории Басаркечарского района.

В ведомство добавили, что подразделения азербайджанской армии, которые находятся на этом направлении, предпринимают «адекватные ответные меры».

В середине июля прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его азербайджанским коллегой Ильхам Алиев. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, борьбы с коронавирусом, совместное производство вакцин, а также урегулирование нагорнокарабахского конфликта.