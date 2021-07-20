Кремль раскрыл детали о переговорах Путина и Алиева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности о переговорах российского лидера Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева в Кремле.

Песков отметил, что российско-азербайджанские переговоры в Кремле завершились, отметил ТАСС.

Встреча глав двух государств длилась около двух часов. Президенты обсудили вопросы экономического сотрудничества, борьбы с коронавирусом, совместное производство вакцин, а также урегулирование нагорнокарабахского конфликта.

Путин также поздравил Алиева с праздником Курбан-байрам.

Президент Азербайджана поблагодарил Москву за помощь в борьбе с пандемией и поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он подчеркнул, что препарат пользуется большим спросом, потому что доказал свою эффективность. Алиев также отметил, что понимает, как трудно обеспечить вакциной всех. Он поблагодарил Путина за то, что Азербайджан, как друг и партнер России, оказался в числе первых, кто получил препарат.