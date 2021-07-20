Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Москву за помощь в борьбе с пандемией и поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он подчеркнул, что препарат пользуется большим спросом, потому что доказал свою эффективность.

Об этом он заявил во время встречи с Владимиром Путиным в Москве. Слова президента Азербайджана привел ТАСС.

«Поблагодарить хотел бы за помощь в борьбе с коронавирусом. Мы уже получили из России более 200 тысяч доз вакцины „Спутник V“, и еще ожидаются поставки. Я знаю, что претендентов очень много, потому что эта вакцина доказала свою эффективность», — отметил Алиев.

Он подчеркнул, что понимает, как трудно обеспечить вакциной всех. Он поблагодарил Путина, что Азербайджан, как друг и партнер России, оказался в числе первых, кто получил препарат.

«Спутник V» для вакцинации населения в Азербайджане разрешили использовать в марте. Первую партию страна получила 2 мая. Кроме российской вакцины, людей прививают также препаратами CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca и Pfizer — BioNTech. Массовая вакцинация в Азербайджане началась 18 января.