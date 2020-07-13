Азербайджан и Армения снова обменялись артобстрелами

На границе Азербайджана и Армении вновь слышны взрывы. Вооруженные силы двух государств открыли огонь, назвав друг друга провокаторами.

Все случилось днем недалеко от населенного пункта Товуз в Азербайджане. Как заявил изданию Наqqin.az глава пресс-службы Минобороны страны Вагиф Даргяхлы, артобстрел по военным ведет Армения. В ответ азербайджанские войска тоже начали стрельбу.

Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Конфликт между двумя государствами разгорелся накануне. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В ход пошла артиллерия, в итоге обе стороны понесли потери. Погибли четверо военнослужащих из Азербайджана, ранены два человека из Армении.

Эксперты уже заявили, что подобные столкновения могут привести к полномасштабным боевым действиям.

По поводу конфликта уже высказался глава МИД Сергей Лавров. В телефонном разговоре он призвал военное командование обеих стран к немедленному прекращению огня, сообщило РИА «Новости».