facebook_pixel
    12 июля 2020, 16:52

    Азербайджан сообщил о боях на границе с Арменией

    Алена Макаренко

    Вооруженное столкновение произошло на границе Азербайджана и Армении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.
    Азербайджан сообщил о боях на границе с Арменией

    Выстрелы раздались 12 июля, в 12:00. По данным ведомства, подразделения вооруженных сил Армении «грубо нарушили» режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

    «В настоящее время идут бои на этом направлении. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку», — отметили в Минобороны.

    По позициям Азербайджана стреляли из артиллерийских установок. Потери насчитывают обе стороны. Погибли двое военнослужащих Азербайджана, пятеро ранены.

    «В результате адекватных мер противник понес потери и отступил», — добавил собеседник агентства.

    Комментария от представителя Минобороны Армении пока нет, отметило агентство.

    Руководство министерства обороны Азербайджана выразило соболезнования семьям погибших и пожелало им терпения.