Азербайджан сообщил о боях на границе с Арменией

Выстрелы раздались 12 июля, в 12:00. По данным ведомства, подразделения вооруженных сил Армении «грубо нарушили» режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

«В настоящее время идут бои на этом направлении. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку», — отметили в Минобороны.

По позициям Азербайджана стреляли из артиллерийских установок. Потери насчитывают обе стороны. Погибли двое военнослужащих Азербайджана, пятеро ранены.

«В результате адекватных мер противник понес потери и отступил», — добавил собеседник агентства.

Комментария от представителя Минобороны Армении пока нет, отметило агентство.

Руководство министерства обороны Азербайджана выразило соболезнования семьям погибших и пожелало им терпения.