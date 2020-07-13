«Война на обломках СССР» лишь начало. Столкновения Армении и Азербайджана могут привести к боевым действиям
На границе Азербайджана и Армении 12 июля произошло вооруженное столкновение. Это случилось на участке Товузского района. В Минобороны Азербайджана сообщили, что артиллерийский обстрел начала армянская сторона, передает РИА «Новости».
Во время отражения нападения погибли сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Денмез оглы. В больнице скончался солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на странице в Facebook сообщила, что с армянской стороны потерь не было. По ее словам, азербайджанские военные пытались захватить пограничный опорный пункт, а до этого собирались нарушить границу, проехав на машине. Степанян неизвестны причины, по которым Азербайджан пересек линию разграничения и хотел захватить базу.
С утра 13 июля Азербайджан возобновил артиллерийский обстрел армянских позиций, утверждают в Ереване. За ночь азербайджанские военные уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, военную технику и «живую силу противника», сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана. Там же уточнили, что армяне скрывают данные о потерях. В Сети появилось видео с подписью, в которой говорится, что якобы азербайджанцы аплодисментами встречают умерших в результате столкновений с Арменией солдат.
По словам министра обороны Армении Давида Тонояна, Азербайджан обстреливает армянские позиции раз в 15–20 минут. Чрезмерную активность азербайджанских военных подавляют снайперы.
Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются напряженными из-за вопроса Нагорного Карабаха, который в 1988 году объявил о выходе из Азербайджанской ССР. Регион расположен в восточной части Армянского нагорья, но, согласно административно-территориальному делению Азербайджана, находится на его территории.
Вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном из-за территории началось в 1990-х. В 1994 году они заключили соглашение о прекращении огня, однако в 2016-м ситуация обострилась и страны обвинили друг друга в нападении. Переговоры по мирному урегулированию конфликта проходят при участии России, США и Франции.
Стоит ли ждать войны?
О возможных полномасштабных боевых действиях заявили в Азербайджане. Посол страны в России Полад Бюльбюль оглы сказал, что Баку не смирится с потерей 20% страны, передает сайт радиостанции «Говорит Москва».
Разговор идет о выводе иностранных войск с территории Азербайджана. И пока они находятся на территории Азербайджана, такие конфликты будут продолжаться и в один день могут перерасти в масштабную войну, которая будет катастрофой для всего регионаПолад Бюльбюль оглы.
Политолог и генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» выразил надежду, что крупных боевых действий не будет. Он отметил, что ни премьер Армении, ни президент Азербайджана в войне совершенно не заинтересованы. Тем более что новый глава Армении — первый лидер страны, кто не связан с Карабахской войной.
Карабахская война — это война на обломках Союза, когда механизмы невоенного взаимодействия были взломаны, поставлены под сомнение. Надеюсь, что здравого смысла хватит обоим сторонамДмитрий Журавлев.
Нагорный Карабах, по словам специалиста, имеет для Армении и Азербайджана политическую и историческую ценность. Проблему с территорией пытались решить еще в 80-е годы, однако безуспешно, так как не получилось угодить обоим государствам. На Кавказе, напомнил Журавлев, важна земля предков, и попытка разделить территорию оборачивается вопросом «национальных могил». И эти захоронения в регионе есть как у армян, так и у азербайджанцев.
«Фактически вся элита Армении и значительная часть элиты Азербайджана — люди, которые так или иначе с этой историей связаны, потому что они связаны с Карабахской войной, они принимали участие в этом — кто-то был министром, кто-то командовал частями. Поэтому это и болевая точка, и внутренняя святыня для обеих стран», — заключил Журавлев.
Неразрешенный конфликт
Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, напротив, считает боевые действия реальными. Особенно с учетом того, что граждане Азербайджана выходят на улицы с требованием дать решительный ответ Армении.
В данной ситуации вероятность большого военного столкновения существует, к сожалению. <…> Надеюсь, что азербайджанские власти сохранят ситуацию под контролем и не дадут этой деструктивной волне привести к необратимым последствиям на линии разграниченияВладимир Шаповалов.
Войны не будет, если два государства сохранят выдержку, уверен Шаповалов. При этом есть страна, которая абсолютно заинтересована в мире на Кавказе, — Россия, потому что она развивает добрососедские отношения и с Арменией, и с Азербайджаном.
Карабахский конфликт, по мнению Шаповалова, отличается от других, например от индо-пакистанского или молдавско-приднестровского. Дело в том, что стороны сталкиваются на линии разграничения периодически и нет понимания, когда он начнется или закончится. А вот причины, почему происходят стычки, есть. Отношения Армении и Азербайджана в Карабахском конфликте не поддаются урегулированию из-за большого количества взаимных обвинений и претензий.
«Одной из причин является факт, что те или иные политические силы как внутри республик, так и за из пределами достаточно активно работают на эскалацию конфликта и используют противоречия, сложности в отношениях двух народов для реализации тех или иных собственных целей, в том числе поддержания ситуации нестабильности на территории Большого Кавказа», — заключил Шаповалов.