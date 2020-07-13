«Война на обломках СССР» лишь начало. Столкновения Армении и Азербайджана могут привести к боевым действиям

После обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией одна из сторон не исключила полномасштабных боевых действий. И причина всего этого — Нагорный Карабах, за который страны борются с 1988 года.

На границе Азербайджана и Армении 12 июля произошло вооруженное столкновение. Это случилось на участке Товузского района. В Минобороны Азербайджана сообщили, что артиллерийский обстрел начала армянская сторона, передает РИА «Новости».

Во время отражения нападения погибли сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Денмез оглы. В больнице скончался солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на странице в Facebook сообщила, что с армянской стороны потерь не было. По ее словам, азербайджанские военные пытались захватить пограничный опорный пункт, а до этого собирались нарушить границу, проехав на машине. Степанян неизвестны причины, по которым Азербайджан пересек линию разграничения и хотел захватить базу.

С утра 13 июля Азербайджан возобновил артиллерийский обстрел армянских позиций, утверждают в Ереване. За ночь азербайджанские военные уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, военную технику и «живую силу противника», сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана. Там же уточнили, что армяне скрывают данные о потерях. В Сети появилось видео с подписью, в которой говорится, что якобы азербайджанцы аплодисментами встречают умерших в результате столкновений с Арменией солдат.

По словам министра обороны Армении Давида Тонояна, Азербайджан обстреливает армянские позиции раз в 15–20 минут. Чрезмерную активность азербайджанских военных подавляют снайперы.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются напряженными из-за вопроса Нагорного Карабаха, который в 1988 году объявил о выходе из Азербайджанской ССР. Регион расположен в восточной части Армянского нагорья, но, согласно административно-территориальному делению Азербайджана, находится на его территории.

Вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном из-за территории началось в 1990-х. В 1994 году они заключили соглашение о прекращении огня, однако в 2016-м ситуация обострилась и страны обвинили друг друга в нападении. Переговоры по мирному урегулированию конфликта проходят при участии России, США и Франции.

Стоит ли ждать войны?

О возможных полномасштабных боевых действиях заявили в Азербайджане. Посол страны в России Полад Бюльбюль оглы сказал, что Баку не смирится с потерей 20% страны, передает сайт радиостанции «Говорит Москва».

Разговор идет о выводе иностранных войск с территории Азербайджана. И пока они находятся на территории Азербайджана, такие конфликты будут продолжаться и в один день могут перерасти в масштабную войну, которая будет катастрофой для всего региона Полад Бюльбюль оглы.

Политолог и генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» выразил надежду, что крупных боевых действий не будет. Он отметил, что ни премьер Армении, ни президент Азербайджана в войне совершенно не заинтересованы. Тем более что новый глава Армении — первый лидер страны, кто не связан с Карабахской войной.

Карабахская война — это война на обломках Союза, когда механизмы невоенного взаимодействия были взломаны, поставлены под сомнение. Надеюсь, что здравого смысла хватит обоим сторонам Дмитрий Журавлев.

Нагорный Карабах, по словам специалиста, имеет для Армении и Азербайджана политическую и историческую ценность. Проблему с территорией пытались решить еще в 80-е годы, однако безуспешно, так как не получилось угодить обоим государствам. На Кавказе, напомнил Журавлев, важна земля предков, и попытка разделить территорию оборачивается вопросом «национальных могил». И эти захоронения в регионе есть как у армян, так и у азербайджанцев.

«Фактически вся элита Армении и значительная часть элиты Азербайджана — люди, которые так или иначе с этой историей связаны, потому что они связаны с Карабахской войной, они принимали участие в этом — кто-то был министром, кто-то командовал частями. Поэтому это и болевая точка, и внутренняя святыня для обеих стран», — заключил Журавлев.

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Неразрешенный конфликт

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, напротив, считает боевые действия реальными. Особенно с учетом того, что граждане Азербайджана выходят на улицы с требованием дать решительный ответ Армении.

В данной ситуации вероятность большого военного столкновения существует, к сожалению. <…> Надеюсь, что азербайджанские власти сохранят ситуацию под контролем и не дадут этой деструктивной волне привести к необратимым последствиям на линии разграничения Владимир Шаповалов.

Войны не будет, если два государства сохранят выдержку, уверен Шаповалов. При этом есть страна, которая абсолютно заинтересована в мире на Кавказе, — Россия, потому что она развивает добрососедские отношения и с Арменией, и с Азербайджаном.

Карабахский конфликт, по мнению Шаповалова, отличается от других, например от индо-пакистанского или молдавско-приднестровского. Дело в том, что стороны сталкиваются на линии разграничения периодически и нет понимания, когда он начнется или закончится. А вот причины, почему происходят стычки, есть. Отношения Армении и Азербайджана в Карабахском конфликте не поддаются урегулированию из-за большого количества взаимных обвинений и претензий.

«Одной из причин является факт, что те или иные политические силы как внутри республик, так и за из пределами достаточно активно работают на эскалацию конфликта и используют противоречия, сложности в отношениях двух народов для реализации тех или иных собственных целей, в том числе поддержания ситуации нестабильности на территории Большого Кавказа», — заключил Шаповалов.