Песков оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

«Роль эта была ключевая. Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти круглосуточной работы — это была работа президента Путина», — сообщил Песков.

По его словам, все это время российский лидер «сидел на телефонах», разговаривал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно нему, ряд районов переходит под контроль Азербайджана. Кроме того, стороны обмениваются пленными, а российские миротворцы размещаются вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией. Представители Минобороны и Генерального штаба Армении призвали население отказаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране.