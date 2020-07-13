Азербайджан допустил полномасштабные боевые действия против Армении

Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям. В Баку не хотят мириться с потерей «20% страны». Нужны мирные конструктивные переговоры.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заметил в интервью сайту радиостанции «Говорит Москва», что обострение на границе не является сенсацией.

«Разговор идет о том, что оккупировано 20% территории Азербайджана. До тех пор, пока будет оккупирована азербайджанская территория, такие инциденты неизбежны», — подчеркнул дипломат.

Полад Бюльбюль оглы заявил, что переговоры нужны для того, чтобы достичь какой-то договоренности.

«Если они не дают результата, то, естественно, будут военные действия. Разговор идет о выводе иностранных войск с территории Азербайджана», — пояснил посол.

Пока этого не произойдет, считает азербайджанский политик, конфликты не прекратятся. Однажды они «могут перерасти в масштабную войну». Она станет для всего региона катастрофой.

Столкновение армянских и азербайджанских военных произошло на границе Товузского района с Тавушской областью накануне. Обе стороны, по данным Минобороны Азербайджана, понесли потери. Утром понедельника артобстрел на приграничной территории возобновился.