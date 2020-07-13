Возобновился артобстрел на границе Армении и Азербайджана

«После двух-трехчасовой паузы, утром противник возобновил провокационные действия, продолжив артиллерийский обстрел армянских позиций. Подразделения ВС Армении дали соразмерный ответ», — сообщила Степанян в своем посте.

Столкновение армянских и азербайджанских военных произошло на границе Товузского района с Тавушской областью. В воскресенье, 12 июля, Министерство обороны Азербайджана сообщило о потерях с обеих сторон. По данным Еревана, погибшие есть только со стороны Баку.

Ранее пресс-служба минобороны Азербайджана заявила, что армянские военные ведут обстрел села на границе двух государств. В ведомстве отметили, что подразделения вооруженных сил Армении «грубо нарушили» режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы. Степанян же утверждала, что огонь ведется с азербайджанской стороны.