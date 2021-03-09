Автор сравнения вакцины «Спутник V» с русской рулеткой раскаялся в своих словах

Слова председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе не касались безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которую она сравнила с русской рулеткой. Она теперь сожалеет, что ее заявление о препарате восприняли противоречиво.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство здравоохранения и безопасности питания.

«Высказывание Кристы Виртумер-Хохе в связи с фразой „русская рулетка“ в телепрограмме „В центре“ касалось того, что широкое применение вакцины без достаточных данных о безопасности, качестве и эффективности было бы халатным», — говорится в заявлении.

В агентстве отметили, что это высказывание не относилось к безопасности, качеству и эффективности «Спутника V». Там же напомнили, что вакцина изучается Европейским агентством лекарственных средств.

«Госпожа Виртумер-Хохе сожалеет о том, что ее высказывание было понято противоречиво», — добавили в регуляторе.

Ранее председатель EMA высказалась по поводу возможно экстренного одобрения российской вакцины в Австрии, сравнив это с «русской рулеткой». После этого создатели препарата потребовали извинений от Кристы Виртумер-Хохе за негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих препарат. В Кремле расценили подобное заявление «как минимум некорректным».

Вакцина успешно прошла все три этапа клинических испытаний. В ходе третьей фазы препарат представил высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — 91,6%. В начале марта Московская область получила еще почти 70 тысяч доз вакцины «Спутник V».