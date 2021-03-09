Кремль назвал некорректным сравнения вакцины «Спутник V» с русской рулеткой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным заявление председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе. Она сравнила перспективу экстренного одобрения «Спутник V» в Австрии по примеру Венгрии с «русской рулеткой».

Об этом Песков сказал журналистам. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Что касается вот этого досадного заявления, то оно как минимум с нашей точки зрения является некорректным. Мы знаем, что РФПИ уже выступило с определенными заявлениями на этот счет, предприняты определенные действия», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что российская вакцина востребована и популярна — это демонстрирует спрос на препарат и процесс вакцинации им, который уже начался во многих странах мира.

Криста Виртумер-Хохе сравнила перспективу экстренного одобрения «Спутник V» в Австрии по примеру Венгрии с «русской рулеткой». Она отметила, что сейчас нет достаточного количества данных о привитых российским препаратом. Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье «Спутника V».

Вакцина успешно прошла все три этапа клинических испытаний — в ходе третьей фазы она показала высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — 91,6%. Выяснилось, что препарат полностью защищает от тяжелых случаев заболевания COVID-19.