10 февраля 2023, 03:30
Автор расследования о «Северных потоках» не исключил выступления в Госдуме в будущем
Журналист Сеймур Херш не исключил, что в будущем выступит в Госдуме
Американский журналист Сеймур Херш, раскрывший причастность США к взрывам на «Северных потоках» не исключил, что в будущем может приехать в Россию и выступить в Госдуме. Об этом он сообщил ТАСС, комментируя информацию в СМИ о его приглашении в Госдуму.
«Это не исключено, однако этого не случится в ближайшее время», — ответил Херш.
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Публицист добавил, что «Москва в июне намного лучше, чем в феврале». Автор расследования подчеркнул, что из-за сложных отношений между Россией и США «сейчас слишком деликатное время» для зарубежных поездок.
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Херш отметил, что долгое время он отвергал приглашения публично выступить в Конгрессе, так как предпочитает оставаться вне политики. Сенаторам, позвонившим после публикации разоблачающего материала, журналист ответил, что это их проблемы, а не его.
Сеймур Херш опубликовал результаты журналистского расследования о подрыве российских газопроводов 8 февраля. Он заявил, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» устроили США. Американские власти неизменно отрицают причастность к подрывам. При этом российские эксперты находят все новые подтверждения версии Херша о причастности Соединенных Штатов к диверсии.
Газопровод Северный поток — 2
Журналистика
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