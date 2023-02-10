Мир 10 февраля 2023, 02:26 США заявили о непричастности к взрывам на «Северных потоках» Госдеп США отрицает причастность к диверсии на газопроводах «Северный поток» РИА «Новости»

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не причастны к взрывам на «Северных потоках» и их объяснениям на этот счет можно полностью доверять. Так он ответил на вопрос журналистов по поводу расследования Сеймура Херша, который обвинил американские власти и Норвегию в совершении подрыва. Выдержки брифинга опубликовал ТАСС.

«Я полностью так считаю. И я повторяю это еще раз здесь», — подчеркнул Прайс.

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Он заявил, что статья является «совершенным и полнейшим нонсенсом» и не стоит внимания.

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Тем временем, появляются новые доказательства работы Херша. Выяснилось, что над местом взрыва на 26 сентября спустя час после ЧП наблюдал американский самолет-разведчик Poseidon. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24.

По мнению главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, этот полет подтверждает версию источника Херша.

Ранее американский журналист опубликовал масштабное расследование об инциденте с «Северными потоками». Он заявил, что взрывчатку заложили солдаты НАТО во время учений, а норвежские водолазы активировали ее в указанное время.