Porsche остановил поставки автомобилей в Россию

Немецкий производитель автомобилей Porsche на своем официальном сайте объявил о приостановке поставок автомобилей в Россию в связи с неопределенностью на рынке.

«Из-за значительного перерыва в своей деятельности в России компания Porsche основывает свои решения на общей ситуации, которая характеризуется большой неопределенностью и текущими потрясениями», — сообщила компания.

В России продукция Porsche представлена в 20 городах, в 26 центрах Porsche. Всего в 2021 финансовом году в Россию поставили 6262 автомобиля. Самой популярной моделью был Cayenne (6262 автомобиля), на втором месте Macan (1413).

Также о приостановке поставок в Россию сообщили такие бренды, как BMW, Honda, Mazda и остальные. На фоне экономической ситуации «АвтоВАЗ» поднял стоимость некоторых моделей своих автомобилей до 30%.