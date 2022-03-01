Цены на автомобили «АвтоВАЗа» резко выросли с 1 марта

Российский производитель «АвтоВАЗ» с 1 марта в среднем на 16% поднял стоимость автомобилей, следует из обновленных прайс-листов на официальном сайте компании.

Минимальная стоимость Lada Granta составляет 685 тысяч рублей (+14%), Niva Legend — 777 тысяч рублей (+9%), Lada Vesta 1 миллион 33 тысячи рублей (+20%), Lada Xray — 1 миллион 10 тысяч рублей (+22%), Niva Travel — 1 миллион 4 тысячи рублей (+14%), Largus универсал — 1 миллион 77 тысяч рублей (+30%).

«АвтоВАЗ» выпускает автомобили на двух производствах, расположенных в Ижевске и Тольятти. Бренд лидирует на отечественном рынке с долей более 20%, автомобили продаются более чем в 20 странах.

Известный автоблогер Эрик Давидыч в своем Telegram-канале рассказал, как остальные дилеры, в том числе немецкий бренд BMW, приостановили продажу машин.

«Заехал в дилер BMW на Рублевке. Все ценники на машины неактуальны, новых цен ни у кого нет. На стопе в продаже стоит не только склад, а вся продукция! Те машины, которые стоят в салоне, не продают. Вы можете просто прийти, посмотреть и уйти», — рассказал он.

По его словам, будущее «АвтоВАЗа» в этих условиях является туманным, так как российские машины не могут собираться без западных электронных компонентов.

«Если будет ситуация усугубляться, то российские машины невозможно будет производить. Сама Россия не сможет производить „АвтоВАЗ“, так как там все на европейской электронике. Ситуация не очень», — добавил он.

Ранее крупный ретейлер электронной техники DNS объявил о повышении стоимости своей продукции на 30%. Он связал это повышение с новым курсом рубля и туманным будущим поставок товаров после введения технологических санкций.