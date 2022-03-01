BMW прекратила поставлять автомобили на российский рынок

Немецкая компания BMW решила приостановить производство автомобилей на предприятии «Автотор» в Калининграде. Также прекращаются поставки машин на российский рынок, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

«В связи с текущей геополитической ситуацией мы останавливаем наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления», — заявил представитель BMW.

Он отметил, что компания с большой тревогой следит за развитием ситуации на Украине. Производитель также предупредил, что сбои в цепочке поставок повлияют на производство машин на некоторых заводах. Речь идет в том числе о закрытии некоторых заводов-поставщиков в Украине.

Немецкая компания стала не первой, кто прекратил поставки автомобилей в Россию. Аналогичное решение приняли такие марки, как Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati, Jaguar, Land Rover.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Помощи у него попросили главы Донецкой и Луганской народных республик. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что войска наносят удары только по военной инфраструктуре Украины.