Мир 05 марта 2023, 22:06 Австрийцы потребовали перестать помогать Украине Сотни человек провели митинг в Вене против поддержки Украины Twitter

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Сотни человек приняли участие в митинге против поставок оружия ВСУ в центре Вены. В руках у многих митингующих были флаги Австрии и России, сообщило РИА «Новости».

Участники акции устроили марши по улицам австрийской столицы. При этом они выкрикивали лозунги и держали баннеры с надписями: «Сегодня — оружие, завтра — танки, послезавтра — твои сыновья!», «Агитаторы — на фронт!». А на некоторых плакатах было написано «Нет — диктатуре ЕС!» и «Против подстрекательства и за мир!».

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Накануне жители Австралии провели акцию против военной помощи Украине. Протесты прошли у российского генконсульства. Организатор протестной акции Семен Бойков заявил, что Россия ведет борьбу с нацизмом, сражаясь за справедливый миропорядок.

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В последних числах января в Риме прошел митинг против отправки итальянского вооружения Украине и антироссийских санкций. Акцию, которую устроили в центре города на площади Святых Апостолов, поддержали сотни горожан. Выступающие на митинге высказывались против политики НАТО и требовали выхода Италии из Евросоюза и альянса.