Мир 26 февраля 2023, 02:52 Итальянцы вышли на митинг против антироссийских санкций В Риме прошел митинг против отправок оружия Украине и антироссийских санкций РИА «Новости»

Читать 360tv в

Митинг против отправки итальянского вооружения Украине и антироссийских санкций прошел в Риме. Как сообщило РИА «Новости», акция прошла в центре города на площади Святых Апостолов и собрала около сотни участников.

«Мы убеждены, что отмена санкций против России и прекращение этого бесполезного конфликта — это насущная необходимость. Мы хотим восстановления отношений с российскими друзьями и работы на благо мира», — сказал один из организаторов Паоло Паче.

Реклама

Выступающие на митинге высказывались против правительства Джорджи Мелони и против «империалистической политики НАТО», заявили о растущем с каждым днем риске ядерной войны, требовали выхода Италии из Евросоюза и альянса. Кроме этого, со сцены прозвучало мнение, что нынешний политический курс итальянского правительства втянул народ в борьбу против России, что обернулось тяжелым экономическим кризисом.

Реклама

Отмечается, что акции и шествия, призывающие к достижению мира на Украине, также прошли в Милане, Генуе, Пизе, Флоренции и Лечче.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес призвал жителей Дублина призвали выступить против действий НАТО и США. Он пригласил горожан выйти на митинг «против этой прокси-войны».