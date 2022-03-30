Великобритания и Болгария отказались расплачиваться за российский газ рублями

Великобритания отказалась от расчетов в рублях с Россией за поставки газа. Об этом Reuters сообщил представитель премьер-министра страны Бориса Джонсона.

«Министр по делам энергетики Кваси Квартенг и его коллеги ясно дали понять, что не планируют платить в рублях», — заявил представитель.

Также от оплаты энергоносителей в рублях отказалась Болгария. Об этом в эфире телеканала Nova сообщила представитель правительства страны Лена Бориславова.

«Мы не нарушим условия нынешнего договора о поставках. В нем достаточно четко прописано, что оплата допускается в евро или долларах», — сказала она.

Также вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек исключил перевод оплаты за поставки газа Россией в рубли.

Президент России Владимир Путин заявил ранее, что оплата за поставки переводится в рубли для стран, признанных недружественными для РФ.