Австралия ввела санкции против Киселева, Брилева и Леонтьева

Австралийские власти ввели санкции в отношении восьми российских журналистов и ряда государственных служащих и организаций. Об этом говорится в письме австралийского МИД, с которым ознакомился ТАСС.

Среди представителей российских средств массовой информации под санкции Австралии попали генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, генеральный директор RT Алексей Николов, журналист ВГТРК Сергей Брилев, генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров, телеведущий Михаил Леонтьев, военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц, Дмитрий Стешин.

Также Австралия включила в санкционный список директора Музея Победы Александра Школьника, врио руководителя МЧС РФ Александра Чуприяна, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева и первого заместителя начальника Генштаба ВС РФ Николая Богдановского.

Среди организаций рестрикции введены в отношении частной военной компании «Вагнер», а также в двухбелорусских предприятий — «Минотор-сервис», занимающемся гусеничной техникой, и ОАО «КБ Радар».

Ранее МИД Великобритании ввел санкции против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, председателя совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» Алины Кабаевой. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов. Также Кабаевой запрещен въезд в страну.

В свою очередь, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин рассказал, что в Госдуму было внесено девять законопроектов по противодействию антироссийским санкциям.