Володин рассказал о девяти законопроектах для противодействия санкциям

Девять законопроектов по противодействию антироссийским санкциям было внесено в Госдуму. Их рассмотрят в приоритетном порядке на весенней сессии. Об этом рассказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Отдельно он отметил законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с нашего рынка. Эта мера даст возможность сохранить рабочие места. Внешнее управление можно будет назначить по решению суда.

«Еще один важный законопроект предусматривает возможность увеличить количество бюджетных мест для обучения по программам магистратуры в 2022 году», — написал Володин.

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Также в числе законодательных инициатив — законопроект о безопасности персональных данных, который совершенствует их трансграничную передачу. Еще одна инициатива касается упрощения вида на жительство для иностранных IT-специалистов, которые работают в российских компаниях с государственной аккредитацией.

t.me/vv_volodin

В списке есть и проекты по поддержке лизингополучателей, продлению действия пониженных налоговых ставок, изменению в бюджетном законодательстве. Все это позволит правительству в 2022 году без изменения закона о бюджете направлять дополнительные нефтегазовые доходы на замещение государственных заимствований и погашение госдолга.

t.me/vv_volodin

«Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они — в приоритетной повестке Государственной думы», — подчеркнул Володин.