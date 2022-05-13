Кабаева попала под санкции Великобритании

МИД Великобритании ввел санкции против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, председателя совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» Алины Кабаевой. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов. Также Кабаевой запрещен въезд в страну.

Решение ввести санкции обосновали тем, что Кабаева занимает пост председателя медиахолдинга, который, по версии британских властей, занимает неверную позицию относительно спецоперации и поддерживает правительство России, сообщил RТ.

В начале мая в санкционный список Великобритании также включили помощника президента России Максима Орешкина.

Сегодня МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформить британские визы. В министерстве пояснили, что подход Великобритании к гражданам РФ противоречит всем принятым договоренностям по консульским вопросам.