Спецоперация 20 мая 2023, 02:32 Российская армия уничтожила штаб ВСУ с офицерами бригады «Эдельвейс» РИА «Новости»

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Вооруженные силы России во время боев за фланги Артемовска уничтожили штаб ВСУ с офицерами бригады «Эдельвейс». Удар нанес отряд «Невский», сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ударом российской армии ликвидирован командир восьмого батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» полковник Головатюк. Это подразделение украинских войск атаковало позиции Вооруженных сил России в районе села Сакко и Ванцетти.

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Днем ранее отряд «Невский» нанес удар по штабу ВСУ у села Зализнянское, оттуда противник корректировал наступление. Одним из направлений атаки было Соледарское.

В апреле батальон ЛНР «Заря», входящий во 2-й армейский корпус армии России, захватил в плен боевиков украинской бригады «Эдельвейс». С военнопленными провели экспресс-допрос и передал в соответствующие органы.