Мир 22 мая 2023, 06:59 Отряд аэроразведки на Украине назвали в честь подразделения ВВС Третьего рейха Одесская ОВА: отряд аэроразведки Украины получил название и эмблему ВВС Третьего рейха РИА «Новости»

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Отряду аэроразведки Криворожской отдельной территориальной обороны на Украине присвоили название «Люфтваффе», а самолеты украсили эмблемой отряда Военно-воздушных сил Третьего рейха. Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук показал подразделение в своем Telegram-канале, сообщил ТАСС.

Он опубликовал видеозапись о работе отряда, который назвал аэроразведкой Криворожской отдельной территориальной обороны «Люфтваффе». На ролике плечи украинских бойцов украсили эмблемами вермахма.

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На Украине 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде официально присвоили название «Эдельвейс» по аналогии с первой горнопехотной дивизией армии нацистской Германии. В годы Второй мировой войны это подразделение отличилось казнями военнопленных и депортацией евреев в лагеря.

Писатель Платон Беседин напомнил, что лозунг украинских националистов — тоже нацистский. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, по его словам, надевал браслет со свастикой, такие же символы находили на телах взятых в плен солдат.