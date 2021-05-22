Авиакатастрофа едва не произошла в небе над Конго

Пассажирские самолеты португальской TAP и «Эфиопских авиалиний» едва не столкнулись при пролете над городом Лубумбаши в Демократической Республике Конго. Об этом со ссылкой на AFP сообщило издание Capital News.

Глава Минтранса ДРК Черубин Окенде Сенга сообщил, что к нему поступила тревожная информация, что в воздушном пространстве республики чуть не произошла очень серьезная авиакатастрофа. Это произошло в среду, 19 мая, когда над страной пролетали пассажирские самолеты TAP и Ethiopian Airlines, выполнявшие международные рейсы. Португальский самолет летел в Лиссабон из Мапуту, столицы Мозамбика, а эфиопский лайнер — из Аддис-Абебы в Виндхук, столицу Намибии..

Опасная ситуация возникла из-за отсутствия связи между экипажами и аэропортом Лубумбаши. Самолеты едва не столкнулись на пересечении воздушных путей.

Накануне в Нигерии восемь человек погибли при крушении военного самолета в аэропорту.

В апреле военный вертолет в Зимбабве влетел в жилой дом в провинции Восточный Машоналенд. Четыре человека погибли. Винтокрылая машина сгорела почти дотла.