Восемь человек погибли в Нигерии при крушении самолета

Военный самолет Нигерии потерпел крушение в международном аэропорту города Кадуна в центральной части страны. Об этом сообщили ВВС Нигерии в Twitter.

«Причина аварии пока выясняется. Подробности появятся в ближайшее время», — сказано в сообщении.

По данным источника Reuters, в результате крушения погиб начальник штаба сухопутных сил нигерийской армии генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру.

Местное издание The Punch сообщило, что помимо назначенного несколько месяцев назад Аттаиру погибли еще семь человек — все находившиеся на борту самолета.

Начальник Бюро по расследованию авиационных происшествий Нигерии Акин Олатеру уточнил, что рухнул самолет Beechcraft King Air 350, на борту которого находились восемь человек, никто из которых не выжил.

Крушение произошло около взлетно-посадочной полосы. В соцсетях появилось видео с места аварии.

Beechcraft King Air 350 — американский турбовинтовой самолет, который часто используют для корпоративных перевозок. Судно может вместить до 11 пассажиров.