Вертолет военных влетел в жилой дом в Зимбабве. Видео

Вертолет Военно-воздушных сил Зимбабве потерпел катастрофу и врезался в жилой дом в деревне Арктур провинции Восточный Машоналенд. Четыре человека погибли, сообщило издание iHarare.

Судя по кадрам с места крушения, искореженный вертолет сгорел практически дотла.

Вертолет Bell-412 зимбабвийских ВВС выполнял учебный полет, во время которого экипаж потерял связь с землей. Началась спасательная операция, в ходе поисков обломки винтокрылой машины обнаружили в деревне Арктур.

Погибли двое пилотов и один технический специалист, которые были на борту. На земле погиб ребенок. Еще одна девочка и ее мама получили ожоги и были доставлены в больницу.

Командующий ВВС Зимбабве Эльсон Мойо от лица военных выразил сожаление в связи с трагедией. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

В Индонезии в субботу военные сообщили, что обнаружили у берегов Бали пропавшую несколько дней назад подводную лодку. На ее борту находились 53 моряка. Она перестала выходить на связь во время торпедных учений. Предполагалось, что субмарина находится на глубине около 700 метров.