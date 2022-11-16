Мир 16 ноября 2022, 11:44 Украина сообщила о повреждении 30 объектов инфраструктуры МВД Украины: ракетный удар 15 ноября повредил свыше 30 объектов инфраструктуры Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В результате вчерашней масштабной ракетной атаки на Украине оказались повреждены более 30 объектов инфраструктуры. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире канала «Рада».

Глава украинского МВД добавил, что ущерб на каждом из пострадавших объектов оценят специалисты.

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Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал ракетный удар, нанесенный по инфраструктуре страны 15 ноября, самым масштабным с начала конфликта, написало Ura.ru. Галущенко уточнил, что под удар попадают и объекты генерации, и система передачи электроэнергии по всей стране.

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Сейчас, по информации офиса президента Украины, проблемы с электричеством сохраняются во многих регионах. Например, в Хмельницкой области без света остаются около 105 тысяч абонентов, в Харьковской области — примерно 90 тысяч. Сегодня на Украине возможны аварийные отключения электричества для налаживания работы системы.