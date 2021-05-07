Аудиосообщение Пашиняна прозвучало в парламенте Армении

В парламенте Армении из телефона вице-спикера Алена Симоняна случайно прозвучало аудиосообщение, предположительно, записанное и. о. премьера Николом Пашиняном. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Не знаю, суд Кочаряна», — раздалось из телефона вице-спикера.

Очевидно, Пашинян имел в виду экс-президента Роберта Кочаряна. Накануне ереванский суд начал рассматривать его иск в отношении и. о. премьера, которого бывший президент обвинил в клевете. Судья предложил сторонам прийти к перемирию и назначил следующее заседание на 14 сентября.

Поводом для иска стали заявления Пашиняна, которые он сделал время митинга в Сюникской области, когда обещал направить средства, нажитые бывшим президентом, на нужды армии. Адвокаты Кочаряна заявили, что их подзащитный требует компенсацию в размере двух миллионов драмов (около 284 тысяч рублей).

Парламент Армении в понедельник воздержался от избрания Пашиняна новым премьер-министром.

Власти Армении ранее разрешили въезжать в страну туристам, привившимся от коронавируса. Предъявлять ПЦР-тест им больше не потребуется.