Парламент Армении воздержался от избрания Пашиняна премьером

Армянский парламент не избрал Никола Пашиняна премьер-министром страны. На специальном заседании в понедельник депутаты не проголосовали за его кандидатуру, сообщило РИА «Новости».

Правящая фракция «Мой шаг» выдвинула Пашиняна кандидатом на пост премьера. По результатам голосования 75 депутатов воздержались, один выступил за, трое против.

Пашинян подал в отставку 25 апреля. Его уход и выдвижение на пост премьер-министра были необходимы для роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.

Второе голосование состоится 10 мая. Если депутаты вновь не проголосуют за Пашиняна, то парламент распустят и армянский президент Армен Саркисян назначит дату внеочередных выборов. Пашинян ранее заявлял, что они состоятся 20 июня.

Пашинян, исполняющий обязанности главы кабмина, ранее заявил, что если политические силы не выдвинут своих кандидатов, то нового премьера изберет его фракция.

В понедельник Пашинян вместе со своей супругой привился от коронавируса. В Армении проходит вакцинация российским препаратом «Спутник V».