Срок приостановки зерновой сделки Россией назвали неопределенным | 360°

Мир 29 октября 2022, 18:21 Срок приостановки зерновой сделки Россией назвали неопределенным МИД России: ВСУ использовали гуманитарный коридор для атаки на Севастополь РИА "Новости"

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Россия приостановила реализацию соглашений «зерновой сделки» на неопределенный срок в связи с невозможностью гарантировать безопасность прохода гражданских судов. Украинские военные использовали гуманитарный коридор для атаки на Севастополь. Об сообщили в российском МИД.

В ведомстве напомнили, что украинские военные нанесли массированные удары при помощи морских и воздушных беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота на базе в Севастополе.

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ВСУ действовали под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации «черноморской инициативы по вывозу украинской сельхозпродукции».

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Украинские силы, подчеркнули в МИД, под руководством британских специалистов атаковали корабли, которые обеспечивают безопасность гуманитарного коридора.

«Россия не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в „черноморской инициативе“. Поэтому реализация проекта приостанавливается на неопределенный срок», — заявили в министерстве.

Необходимые указания на этот счет уже получили российские представители в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия.

Об атаке украинских дронов на Севастополь ранее сообщил официальный представитель Минобороны России Сергей Конашенков. Он заявил, что ВСУ использовали морские и воздушные беспилотники, чтобы ударить по кораблям Черноморского флота, охранявшим гуманитарный коридор.

Российские военные сбили все воздушные цели и ликвидировали семь подводных аппаратов. В результате атаки повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец», а также боновое заграждение в бухте Южная.

По данным российского Минобороны, атаку контролировали британские военные, дислоцированные в городе Очаков Николаевской области. Они также имели отношение к диверсиям на трубопроводах «Северные потоки».

Как сообщило ИА НСН, представители Военно-морских сил королевства отвергли все обвинения.