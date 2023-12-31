Мир 31 декабря 2023, 01:04 Небензя пообещал жесткий ответ со стороны России на угрозы Украины Небензя: чем больше угроз создаст Украина, тем жестче будет действовать Россия РИА «Новости»

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Чем больше угроз создаст украинская сторона, тем жестче будет действовать Россия. Об этом заявил постпред РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

«Одной из задач нашей специальной военной операции является ликвидация угроз, исходящих с территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе с вошедшими в состав России после начала СВО», — заявил он.

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Небензя назвал удары Украины по Белгороду заранее спланированным терактом против мирного города. Из-за обстрела погибло 18 человек, трое из которых — дети.

По словам постоянного представителя России при ООН, атаки ВСУ на мирные регионы продемонстрировали агонию режима украинского главы Владимира Зеленского. Все причастные к совершенному теракту понесут наказание за содеянное.