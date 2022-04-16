Астронавт NАSА рассказал об отношениях россиян и американцев на МКС

На международной космической станции царит дружелюбная атмосфера. Экипажи российского и американского сегментов вместе принимают пищу и смотрят фильмы, рассказал астронавт NASA Томас Маршберн.

По его словам, у российско-американского сотрудничества в космосе 40-летняя история. Как отметил Маршберн, «динамика не изменилась».

На МКС царит дружелюбная атмосфера, рассказал астронавт.

«Мы полагаемся друг на друга ради выживания», — привело РИА «Новости» слова Маршберна.

Сейчас космонавты на МКС стараются не обращать внимание на разногласия на Земле и продолжают совместную работу, рассказал исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос», летчик-космонавт Сергей Крикалев. Такое отношение друг к другу обусловлено экстремальными условиями, пояснил он.

Несколько дней назад стало известно, что NASA заплатит за полет астронавта Ван Де Хая на МКС в рублях. Речь идет о долге в два миллиарда рублей, пояснил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он отметил, что американские партнеры объясняют задержку оплаты логистическими проблемами. При этом госкорпорации пообещали перевести все деньги в мае. Рогозин не сомневается, что сумма поступит и именно в рублях.