Роскосмос рассказал, как сейчас сотрудничают космонавты из России и США на МКС

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос», летчик-космонавт Сергей Крикалев рассказал, как на фоне ситуации в мире продолжают взаимодействовать американские и российские космонавты на МКС. Об этом сообщил сайт телеканла «Звезда».

По его словам, космонавты стараются не обращать внимание на разногласия на Земле и продолжают совместную работу. Такое отношение друг к другу, по его словам, обусловлено экстремальными условиями.

«Обстановка рабочая, космонавты продолжают работать в соответствии с программой. Мы вместе с NASA продолжаем работать на станции, продолжаем работать продуктивно. Совсем недавно вернули американского космонавта на нашем корабле», — подчеркнул Крикалев.