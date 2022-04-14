NASA заплатит за полет на МКС в рублях

NASA заплатит за полет астронавта Ван Де Хая на Международную космическую станцию в рублях. Речь идет о долге в два миллиарда рублей, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«У нас, как и в нефтегазовой сфере, задерживают платежи. Нам одна американская компания, называется она Axiom, которая оплачивала как раз полет астронавта Ван Де Хая. <…> пока нам деньги за него не перевела. Приличная сумма — два миллиарда рублей», — сообщил глава Роскосмоса в эфире Первого канала.

По словам Рогозина, американские партнеры объясняют задержку оплаты логистическими проблемами. При этом госкорпорации пообещали перевести все деньги в мае. Как подчеркнул Рогозин, он не сомневается, что сумма поступит и именно в рублях.

Ранее глава Роскосмоса сообщал, что госкорпорация предложит иностранным партнерам пусковые услуги на ракетах, которые остались после разрыва сотрудничества с OneWeb. При этом будут действовать льготные цены. Воспользоваться предложением смогут дружественные страны, которые не стали присоединяться к антироссийским санкциям.