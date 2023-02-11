Мир 11 февраля 2023, 16:59 Президент Сирии Асад поблагодарил российских спасателей за помощь Президент Сирии Асад: страна не забудет оказанную Россией помощь после землетрясений

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Президент Сирии Башар Асад поблагодарил спасателей из России. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, опубликовав кадры встречи сирийского лидера со специалистами ведомства в своем Telegram-канале.

«Сегодня президент Сирии Башар Асад прибыл в город Джебла, где работает группировка российских спасателей», — сообщили в МЧС.

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Асад подчеркнул, что Сирия «никогда и ни за что не забудет» предоставленную россиянами помощь.

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Представители ведомства отметили, что основной целью визита главы страны стало желание лично поблагодарить сотрудников МЧС РФ. Асада восхитила работа российских спасателей. По словам представителей ведомства, группа сотрудников ведомства круглосуточно разбирает завалы и участвует в борьбе за жизни местного населения.

В МЧС поделились с Асадом деталями поисково-спасательных работ. Они описали организацию процесса, формат сотрудничества с сирийскими коллегами и международными группами спасателей. Также сирийскому лидеру сообщили, что недавно МЧС доставил в страну борт с гуманитарным грузом.