Мир 24 февраля 2023, 12:52 Британия назвала главную причину отказа от поставок истребителей на Украину Глава Минобороны Британии Уоллес: истребители Typhoon будут слишком сложными для ВСУ rawpixel

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Британия в очередной раз подтвердила, что в ближайшее время не направит истребители на Украину. Глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Typhoon будут слишком сложными для украинских пилотов, потребуется размещение по крайней мере 200 британских военнослужащих для их поддержки.

«Мы не собираемся в ближайшее время отправлять на Украину собственные истребители. Подарить истребитель нужно сотням людей: инженерам, пилотам, специалистам по радиоэлектронной борьбе. <…> Запад не собирается вводить войска в Украину в таких масштабах», — процитировало британского министра Sky News.

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При этом Уоллес заявил, что если другие страны, у которых есть самолеты советского производства, захотят поставлять их на Украину, Великобритания готова помочь обеспечить воздушное прикрытие для этой страны.

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Накануне замглавы британского МИД Джеймс Хиппи заявил, что другая причина отказа Британии передать истребители Украине в ближайшее время — опасения по поводу того, что секретные технологии попадут в руки России.