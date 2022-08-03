Армия обороны Карабаха заявила о двух убитых военных после атаки Азербайджана

Обострение на линии соприкосновении привело к гибели двух солдат Армии обороны Карабаха и ранению 14 человек. Об этом сообщил «Sputnik Армения» со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

В сообщении говорится, что военные получили смертельные ранения в результате обстрелов из гранатометов и минометов, а также атаки беспилотников со стороны Азербайджана.

«По состоянию на 18:00 обстановка относительно спокойная. Военные Нагорного Карабаха вместе с российскими миротворцами работают над стабилизацией ситуации», — говорится в сообщении.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подписал указ о частичной военной мобилизации в регионе.

Ранее Армия обороны Нагорного Карабаха сообщила о нарушении режима прекращения огня Вооруженными силами Азербайджана. В ведомстве отметили, что первая атака по позициям военных произошла рано утром. В результате ранения получили семь человек, один из которых оказался в критическом состоянии.

Вторая атака произошла днем на северо-западной линии соприкосновения. От полученных ранений погиб один военный, восемь получили ранения различной степени тяжести.