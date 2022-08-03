Армия обороны Карабаха заявила об убитом и раненых солдатах после атаки Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня. В результате погиб один военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха, несколько человек получили ранения. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.

Военные Нагорного Карабаха заявили, что первая атака со стороны подразделений Вооруженных сил Азербайджана произошла в среду, 3 августа, в 9:00. В ведомстве заявили, что позиции военных обстреляли из гранатометов, а также атаковали беспилотниками.

«Семь военнослужащих Армии обороны получили ранения. Один находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

Вторая атака произошла около 15:00. Часть северо-западной линии соприкосновения атаковали беспилотники. В результате погиб один военный, восемь получили ранения.

В ведомстве подчеркнули, что совместно с российскими миротворцами принимают меры для стабилизации ситуации.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло осенью 2020 года. Конфликт перерос в боевые столкновения, которые прекратились после подписания соглашения о разрешении ситуации в регионе. Документ приняли президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Стороны договорились остановить стрельбу и оставаться на занятых позициях. Россия ввела миротворцев, которые взяли под контроль линию разграничения. В конце ноября прошлого года Пашинян и Алиев при содействии Владимира Путина подписали дополнительное соглашение о демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.